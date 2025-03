Secoloditalia.it - Politici e attivisti pro-immigrazione aggrediscono lo “zar dei confini” Tom Homan. Lui ride e li ignora (video)

Scene caotiche arrivano dal Campidoglio di Albany, nello stato di New York. dove gliproe i legislatori democratici hanno tentato di assediare lo “zar dei” Toma seguito dei suoi sforzi per la repressione della migrazione clandestina. Ma il funzionario statunitense, che è diventato il volto delle politiche d’espulsione previste dall’amministrazione Trump, non si è fatto intimidire e ha continuato a camminare serenamente nel corridoio mentre mangiava una mela. Il sorriso beffardo diha fatto arrabbiare ancora di più i manifestanti, che hanno provato a scavalcare il blocco della polizia e dei legislatori repubblicani schierati per impedire eventuali interferenze.pro-Tom“Niente odio, niente paura: gli immigrati qui sono i benvenuti”, hanno urlato i contestatori mentre la deputata Jessica Gonzalez-Rojas esibiva un cartello con la scritta “uniti siamo di più.