Polisportiva di Fregene, un assemblea pubblica sul suo futuro

Fiumicino, 14 marzo 2025 – “Ti piacerebbe un centro sportivo a servizio dei cittadini?” Questo l’interrogativo che quattro realtà associative del territorio rivolgono alla cittadinanza in merito alladi. La Pro Locoe Maccarese, il Comitato cittadinoe Maccarese, l’associazione Autonomia da Fiumicino ed il Centro Senior, hanno infatti organizzato per domenica 23 marzo un’, alle ore 10:30, presso il Centro Anziani diin via Porto Conte, 2. Prevista anche la partecipazione del sindaco Mario Baccini e degli assessori prepostiA tal proposito le realtà associative hanno lanciato anche un sondaggio per fare in modo che i cittadini possano esprimere quali ritengono siano attualmente “le esigenze delle nostre località relativamente alle attività sportive e ricreative che lapotrebbe soddisfare”“Ladinasce dalla buona volontà degli abitanti di un paese amante del calcio e si dota anche di un plateatico coperto per manifestazioni di diverso tipo quali pattinaggio a rotelle, ballo liscio, feste, grandi manifestazioni come Miss, che per tanti anni è stato un vero e proprio evento annuale – si legge nell’introduzione del sondaggio -.