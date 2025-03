Ilrestodelcarlino.it - Poche mosse e una scossa: incontro sull’uso del defibrillatore

Nessun intervento è obbligatorio, ma tutti possono fare la differenza e contribuire a salvare vite umane. Dopo una breve pausa, i volontari dell’associazione ‘Centro per i diritti del malato ‘Natale Bolognesi’, promotrice e referente del progetto in collaborazione con Volontà Romagna, approvato dall’Asl Romagna, tornano nel territorio di Cesena con un nuovo corso gratuito. L’appuntamento è per martedì dalle 20:30 alle 23 alla sede del quartiere Fiorenzuola (via M. Moretti, 261). La partecipazione è aperta a tutti, fino a esaurimento dei posti disponibili. Per iscriversi, è possibile inviare un messaggio WhatsApp o contattare il numero 335 5913285 (Gigi Contardi), oppure inviare una mail a [email protected] . Grazie all’impegno dei volontari e alla professionalità dei docenti, in poco più di un anno oltre 900 persone hanno partecipato ai corsi apprendendo nuove nozioni e mettendosi alla prova adoperando manichini e defibrillatori didattici.