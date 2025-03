Lanotiziagiornale.it - Più carri armati e meno automobili: la Germania rivoluziona la sua economia

L’industria tedesca cambia pelle. La, per decenni sinonimo di Volkswagen, Porsche e Mercedes, adesso ha un nuovo gigante: Rheinmetall. Il colosso delle armi ha superato Volkswagen per capitalizzazione di mercato, un evento che suggella il passaggio da un’fondata sulla mobilità a una dominata dall’industria della difesa. Con una capitalizzazione di 55,7 miliardi di euro contro i 54,4 di Volkswagen, l’azienda guidata da Armin Papperger è il simbolo della nuova, quella della corsa al riarmo.Le ragioni del sorpasso ovviamente sono tutte scritte nei venti di guerra che soffiano sull’Europa. Il massiccio aumento della spesa militare deciso da Berlino, la necessità di sostenere l’Ucraina contro l’invasione russa e il timore che Donald Trump, nuovamente alla Casa Bianca, possa tagliare i fondi alla NATO hanno trasformato Rheinmetall in un pilastro della sicurezza europea.