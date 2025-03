Pista Lunga Mondiali di Hamar | Lollobrigida e Ghiotto accarezzano la medaglia su 3 000 e 5 000

Leggi su Ilfaroonline.it

Giovedì 13 marzo sono cominciati ad, in Norvegia, i Campionati del Mondo 2025 su singole distanze di speed-skating. In chiave italiana, vi era grande attesa sulla giornata inaugurale, nel cui programma sono stati collocati i 3.000 metri femminili e i 5.000 metri maschili.Non è arrivata la, ma Francesca(Aeronautica Militare) ha ottenuto il miglior piazzamento iridato della carriera sui sette giri e mezzo. La trentaquattrenne laziale ha chiuso in quinta posizione (4’02”56), mancando il gradino più basso del podio per 1”34. Per la cronaca, il successo è stato appannaggio dell’olandese Jey Beune (4’00”39) davanti alla ceca Martina Sablikova (4’00”57) e all’altra olandese Merel Conijn (4’01”22). Nella stessa gara, impegnata anche Alice Marletti (C.P. Piné), autrice del diciannovesimo tempo (4’17”04).