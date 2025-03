Ilgiorno.it - Pista ciclopedonale a fianco della Provinciale 107: lavori al via, stop alle bici per tre mesi

Ossago Lodigiano (Lodi), 14 marzo 2025 –alla circolazione sullaper tre, una “misura necessaria per illuminare il tratto”. La Provincia di Lodi segnala che martedì 18 marzo 2025 prenderanno avvio idi realizzazione dell'impianto di illuminazioneciclabile in affiancamento alla Strada107, nel tratto compreso tra Lodi e Ossago Lodigiano. L'intervento comporterà la chiusura al transitociclabile, per la durata delle operazioni di cantiere, prevista di 3. L'opera è inclusa in un progetto che comprende anche la realizzazione dell'impianto di illuminazioneciclabile in affiancamento alla Strada108, nel tratto compreso tra Cavacurta di Castelgerundo e Codogno, per un quadro economico complessivo di 1.