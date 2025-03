Leccotoday.it - Piscina del Bione: lavori terminati, si torna a nuotare

Leggi su Leccotoday.it

Terminata la manutenzione: sial. Come reso noto oggi in una nota congiunta di Comune di Lecco e Sport Plus srl ssd sono infattinei tempi previsti dal cronoprogramma condiviso con la ditta esecutrice Canobbio Group srl gli interventi di manutenzione straordinaria.