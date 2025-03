Sport.periodicodaily.com - Pisa-Mantova: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. I toscani devono vincere per difendere il secondo posto, mentre i lombardi sono in piena crisi e a rischio retrocessione.si giocherà sabato 15 marzo 2025 alle ore 15 presso l’Arena Garibaldi.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI toscani sono reduci da una vittoria e tre sconfitte nelle ultime cinque, due delle quali contro il Sassuolo capolista e contro lo Spezia terzo che ormai è solo a tre lunghezze di distanza. Il modo migliore per evitare di rallentare ancora è tornare al successo.I lombardi sono in caduta libera con 30 punti e in piena zona play-out. La squadra di Possanzini non vince da sette giornate con tre sconfitte e tre pareggi all’attivo. La situazione è seria per cui sono attese risposte immediate.