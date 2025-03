Sport.quotidiano.net - Pisa-Mantova, i virgiliani non vogliono arrendersi: la squadra in cerca del grande colpo

, 14 marzo 2025 – Fermare la caduta che ha aperto le porte della zona rossa e compiere l’impresa in grado di rilanciare la corsa verso la salvezza. Sono questi, in estrema sintesi, i due punti di riferimento con i quali ilsi appresta a rendere visita ad unuscito ferito dalla sfida per la promozione diretta con lo Spezia. Se i nerazzurri scenderanno in campo più che motivati (e sospinti dal loro pubblico), inon hanno certo meno stimoli in vista di questa gara, tutta in salita, ma che potrebbe offrire la sospirata svolta al difficilissimo girone di ritorno che sta vivendo la compagine di Possanzini. Il tecnico, la cui posizione in questi giorni è stata notevolmente consolidata dalla società attraverso il dt Botturi (“Vogliamo fare tutto il possibile per salvare ile Possanzini rimarrà sulla nostra panchina sino al termine della stagione, anche perché solo lui può guidarci alla salvezza”), conferma di essere consapevole delle difficoltà del momento, ma ribadisce pure la fiducia nella sua formazione: “La nostra è unaviva.