Ilnapolista.it - Piqué nega le accuse sul caso Supercoppa in Arabia: «Mi state danneggiando la reputazione» (Relevo)

Gerardstamani ha testimoniato in tribunale per ildelle commissioni dellainSaudita, accusato di aver effettuato pagamenti a Luis Rubiales (ex presidente della Rfef) e alla Federcalcio spagnola per il ruolo di mediatore che ha trasferito la competizione spagnola in Medio Oriente. L’ex calciatore del Barcellona hato lea suo carico.in tribunale per ilinriporta i dettagli dell’udienza:Poco dopo le 9:10 Gerardè arrivato al Tribunale di Majadahonda, con otto membri della polizia a fargli da scorta. Nonostante abbia inviato tutta la documentazione richiesta, l’interrogatorio davanti al giudice Delia Rodrigo è durato più di due ore. Sul tavolo le commissioni ricevute per ottenere laspagnola inSaudita, e la questione di Luis Rubiales per far sembrare che la società di, Kosmos, non stesse effettivamente lavorando per la Rfef.