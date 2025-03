Latinatoday.it - Piovono critiche sul porta a porta: “Riduzione dei ritiri, costi elevati e disagi per le famiglie”

Leggi su Latinatoday.it

Continua a essere al centro del dibattito la raccolta differenziataa Latina, soprattutto dopo la diffusione del nuovo calendario per iche è entrato in vigore lo scorso 10 marzo. Un calendario che, in sostanza, prevede unadel numero deiper l’umido, il.