Pioli Juventus si fa più in salita: due ostacoli da superare per l'ex Milan. E l'Al Nassr ora si mette di traverso: ultime

Arrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il futuro di Stefano Pioli, uno degli allenatori sondati dalla Juventus nel caso in cui si optasse per un nuovo cambio di guida tecnica. Secondo Tuttosport sarebbero due gli ostacoli da superare. Il primo è che il suo arrivo sarebbe possibile solo a giugno, e quindi questa scelta necessiterebbe prima di un traghettatore nel caso. Punto due: l'Al Nassr, che non ha intenzione di perderlo, è pronto a rinnovargli il contratto.