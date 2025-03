Lanazione.it - Pioggia nel palazzetto. Sospesa la partita

Leggi su Lanazione.it

per l’allagamento del parquet di gioco laAudax Lucca under 19 in programma ieri aldello Sport. Il risultato è che in assenza di giustificazione laper l’Audax sarà persa a tavolino. Non è la prima volta che l’acqua impone la sospensione della. A quanto emerso si sarebbe rotta una carta catramata del tetto, quello in comune con l’Asl dove sono presenti dei pannelli fotovoltaici che non sono mai stati né posizionati o rimossi. Le società che frequentano iloltre ai problemi di infiltrazione lamentano anche la mancata omologazione del campo, che in mancanza del requisito costringe le squadre a giocare senza pubblico, e questo da cinque anni. Il direttore sportivo dell’Audax, Massimo Aliboni è infuriato. "Ormai non ci sono più parole, siamo uno sport che sta scomparendo – l’amaro sfogo di Aliboni –.