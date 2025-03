Quotidiano.net - Pioggia battente in Emilia-Romagna, cresce livello dei fiumi

Leggi su Quotidiano.net

nella notte in. Le aree interessate sono quelle intorno a Forlì, Ravenna, Bologna e Ferrara. Si alza anche ildeia causa dei terreni gia saturi: in dettaglio - come riporta il sitoMeteo su Facebook - "Senio, Lamone e Santerno hanno superato la soglia di allerta gialla nelle aree dell'Appennino, soglia arancione invece per il Lamone a Marradi e in aumento".