Leccotoday.it - Pioggia almeno fino a domenica: il weekend sul Lecchese fa i capricci

Leggi su Leccotoday.it

compromesso dalla, che vedrà le prime schiarite solo nella seconda parte della giornata di. Le perturbazioni saranno comunque contenute. Temperature in lieve calo.Le previsioni per sabatoA Lecco sabato cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera.