Laspunta.it - Pillole di dialetto, oltre 6000 visualizzazioni

Leggi su Laspunta.it

In sole tre settimane “di” ha registrato benè questo risultato insperato è motivo di grande orgoglio e di grande soddisfazione da parte di tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto culturale. Un immenso grazie, quindi, ad Aldo Onorati che, ancora una volta, ha dimostrato le sue immense capacità di comunicatore.Per festeggiare questo risultato abbiamo deciso di fare un regalo alle persone che ci hanno seguito in quest’avventura, caricando su YouTube una “siparietto”, che abbiamo intitolato “Ordegni”, nel quale Aldo Onorati illustra gli utensili principali che venivano impiegati all’interno di un’osteria. Insomma, un salto indietro di cinquant’anni per un breve racconto sul mondo ormai scomparso delle antiche osterie di Albano.