Ilgiorno.it - Pietro Genuardi, morto lo storico attore delle fiction. Il cordoglio social: “La tv perde un pezzo di storia e noi un pezzo di cuore”

Milano, 14 marzo 2025 – Lutto nel mondo della tv: è, regista efamoso al grande pubblico soprattutto per i suoi ruoli nelle soap Mediaset ‘Vivere’ e ‘Centrovetrine’. E, ultimamente, ne ‘Il paradisoSignore’, su Rai 1.aveva 62 anni e stava combattendo con una grave patologia del sangue. A dare il triste annuncio sono stati i familiari: la moglie Linda, il figlio Jacopo e la mamma Gabriella, il papà Pippo. IlAppena si è diffusa la notizia, isi sono riempiti di messaggi die affetto. Tanti amici, colleghi, ma anche numerosi fan, che lo hanno sempre apprezzato per i suoi ruoli nelletv. “Con grande tristezza saluto la scomparsa di, il celebre magazziniere del Paradiso – noto a molti come Armando – e tanto altro ancora.