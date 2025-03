Ilfattoquotidiano.it - “Pietro Genuardi mi ha aiutato quando sono rimasto senza casa e senza un soldo, sono stato un coinquilino zingaro e sporco”: il ricordo di Michele Morrone

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

È di questa mattina la notizia della scomparsa di, morto all’età di 62 anni. Da tempo combatteva contro una grave malattia del sangue. Tra i colleghi a non darsi pace c’è, il noto attore che, da anni, intratteneva una forte amicizia conha espresso tutto il suo dolore per la scomparsa dell’amico, condividendo su Instagram un toccante messaggio, seguito dalla pubblicazione di una loro conversazione su WhatsApp.“Nel 2018, rimasiunaunpensarci, mi portasti atua. Ho vissuto con te per un anno intero, mi haila vita aveva smesso di sorridermi”, scrive. Non manca la dedica con Adius, brano di Piero Ciampi e canzone preferita dall’attore di Centovetrine e Il Paradiso delle Signore: “Oggi te ne vai e io non dimenticherò mai il bene, le risate, le nostre chiacchiere e la tua incondizionata voglia di vivere.