Pietro Genuardi, ecco chi è la moglie e il figlio dell'attore di Centovetrine morto per una terribile malattia

, l’amato attore noto per i suoi ruoli in serie tv comee Il Paradiso delle Signore, èa 62 anni, a causa di una grave patologia del sangue. Lo scorso ottobre,aveva annunciato il suo ritiro dal set della fiction Rai 1, dove interpretava il personaggio di Armando Ferraris, per concentrarsi sul percorso di cura.In un messaggio commovente, ringraziò il suo staff medico, i colleghi, e la sua famiglia per il supporto in questo momento difficile. Al suo fianco, infatti, ci sono sempre stati laLinda Ascierto, ilJacopo e il padre, che gli sono stati accanto in ogni fase della. Con grande forza e speranza,ha voluto condividere il suo desiderio di vivere ancora a lungo, grazie all’amore della sua famiglia e all’efficacia delle cure mediche.