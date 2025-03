Isaechia.it - Pietro Genuardi è morto, lo storico volto di Centovetrine e de Il Paradiso delle Signore aveva 62 anni

Leggi su Isaechia.it

Si è spento all’età di 62di alcunefiction italiane più amate e seguite.Lo scorso anno l’attorelasciato il set de Ilspiegando di dover intraprendere le cure contro una grave patologia del sangue.Nato a Milano il 26 maggio 1962,si era diplomato al Piccolo Teatro di Milano nel 1987. Al cinemacollaborato con Carlo Verdone ne “Il bambino e il poliziotto” e recitato in tre film di Dario Argento.È diventato uno dei volti più popolari della televisione italiana per i suoi ruoli nelle fiction: prima in “Vivere” (1999-2000) nel ruolo di Michele N, poi non “”, dove dal 2001 al 2014 ha vestito i pdi Ivan Bettini. Dal 2020 era entrato nel cast de “Il” nel ruolo di Armando Ferraris.