Pietro Genuardi è morto ad appena 62 anni ucciso da una gravissima malattia | ecco cosa aveva l’attore di Centovetrine

Il mondo del cinema e della televisione italiana è in lutto per la morte di, uno degli attori più amati delle fiction italiane., noto per i suoi ruoli nelle serie tv di successo, è scomparso dopo aver combattuto per lungo tempo contro una gravedel sangue.Il suo decesso, avvenuto a soli 62, ha lasciato un vuoto incolmabile tra i suoi fan e colleghi. L’ultimo ruolo che lo ha visto protagonista è stato quello di Armando Ferraris nella serie “Il Paradiso delle Signore“, ma la sua carriera è stata lunga e ricca di successi., chestava affrontando una grave patologia del sangue, per la quale si stava sottoponendo a cicli di chemioterapia. La, purtroppo, non gli ha dato scampo.rivelato pubblicamente di essere in cura presso il Policlinico Umberto I di Roma escritto un messaggio ai suoi fan, spiegando che non sarebbe più apparso in onda a causa della sua condizione.