Lanazione.it - Piero Pelù e i danni allo studio di registrazione a Sesto Fiorentino: “Completamente inondato”

, 14 marzo 2025 – “Mi raccomando, collaborate tutti rimanendo a casa”. L’appello arriva dal cantanteche si trovava aquando è esondato il Rimaggio. Sui social l’artista ha documentato gli allagamenti, in particolare nella sala prove eParsifal di. “È”, ha dettonel video pubblicato sui social. "Si è verificata questa inondazione abbastanza grave – commentanel video pubblicato su Instagram – LoParsifal è. Per fortuna pare che nessuno si sia fatto male. La Protezione civile ci dice di avvertire tutti che sono saltati tutti i tombini e di non camminare dove c'è l'acqua perché i tombini diventano trabocchetti micidiali. Mi raccomando collaborate tutti stando a casa".