Ilrestodelcarlino.it - Pierina, scontro tra periti su Cam3, Dna e cellulari. Bruzzone: “Oggi si può chiudere l’accertamento”. La diretta

Rimini, 14 marzo 2025 - È iniziata puntualmente questa mattina alle 9 in tribunale la sfilata die consulenti delle parti coinvolte nell’omicidio del delitto Paganelli.al centro del dibattimento ci sono la, il Dna e i telefonini. Un tris di relazioni tecniche per svelare gli esiti degli accertamenti compiuti in incidente probatorio sugli elementi-chiave dell’indagine sul delitto di via del Ciclamino 31. Il carosello giudiziario è iniziato con gli avvocati Marco e Monica Lunedei, che difendono i figli di, seguiti a distanza di pochi minuti dall’avvocato Nunzia Barzan e il consulente criminalista Davide Barzan, che assistono Manuela Bianchi. Con loro, anche il perito di parte. Riguardo alla recente richiesta del pm Daniele Paci di risentire Manuela Bianchi in sede di incidente probatorio, il consulente Barzan ha specificato: “La richiesta arriva perché Manuela durante l’interrogatorio ha rilasciato dichiarazioni importanti e ritenute assolutamente credibili al punto da volerle acquisire anticipatamente.