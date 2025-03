Liberoquotidiano.it - Piccolotti: Ancora due parole sulla Tesla? E invece no, parliamo della scuola polverosa di Valditara

Leggi su Liberoquotidiano.it

(Agenzia Vista) Roma, 14 marzo 2025 "Volevo dirvi qualcosamia..no, vi ho fregato perché volevo parlare delle nuove linee guida per laprimaria e secondaria di primo grado emanate dal ministro dell'istruzione. Inizia così un video su Instagram di Elisabettadi Avs. Linee guida per ladel nostro Paese - prosegue la parlamentare rossoverdecommissione cultura di Montecitorio - che sono la dimostrazione che abbiamo un ministro antico, polveroso e conservatore che vuole piegare i valorial nazionalismo, in qualche modo a una forma di sovranismo. Sono 150 pagine, andate a leggerle se vi interessano ma sono piene di chicche: quella che sta facendo più discutere è questa “solo l'Occidente ha conosciuto la storia con la S maiuscola”, una frase che pare proprio voler delegittimare l'importanza dell'arricchimento che può venire dal dialogo fra culture diverse.