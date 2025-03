Piattaforma Step la Regione Campania aderisce con 600 milioni | primi due bandi per Tecnologie strategiche e Aerospazio

Leggi su Ildenaro.it

Laha aderito con 600di euro allaper leper l’Europa (Strategic Technologies for Europe Platform –) istituita dalla Commissione europea per affrancare l’UE dalla dipendenza tecnologica verso Paesi terzi.L’adesione allaè stata presentata nel corso di un incontro a cui hanno preso parte il presidente dellaVincenzo De Luca, l’Autorità di Gestione del PRFESR 2021-2027, Sergio Negro, la rappresentante del Dipartimento Politiche di Coesione e per il Sud, Federica Busillo e Luca Mattiotti della Commissione Europea, Direzione Generale Politiche Regionali.Il presidente Vincenzo De Luca, condividendo la scelta dell’Europa di intraprendere la strada dell’autonomia tecnologica e del rinnovamento produttivo, ha ricordato che laha sempre investito per essere all’avanguardia sul piano delle nuove