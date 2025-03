Quotidiano.net - Piano riarmo, Stefano Bonaccini: “Sì in linea coi socialisti”. “Pd unito, niente congresso”

, europarlamentare e presidente del Pd, lei ha votato Sì sul libro bianco della difesa: perché? Come è maturata questa scelta? “Ho votato Sì come il gruppo deie democratici, di cui il Pd fa parte, peraltro insieme con Popolari, Verdi e Liberali. Il testo, migliorato grazie a emendamenti voluti proprio dal Pd, rappresenta un primo passo per la costruzione della difesa comune europea. Non è ancora sufficiente e contiene ancora limiti e ambiguità, ma è stato il risultato possibile in quel momento”. La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein (D), e(S) durante la Direzione Nazionale del Partito Democratico a Roma, 27 febbraio 2025. ANSA/RICCARDO ANTIMIANI Ladella segretaria Elly Schlein, sostenuta da undici suoi colleghi, era l’astensione.