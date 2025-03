Ilfattoquotidiano.it - Piano di riarmo, Conte: “Ho apprezzato il no di Schlein, premessa per impostare alternativa. Ma Pd troppo plurale, serve chiarimento”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Homolto la posizione diquando ha detto no a questodi, è una buonaperun progetto dial Governo Meloni da parte di forze progressiste. Sicuramente la politica estera sarà un pilastro fondamentale per un’di Governo, perché se ci dobbiamo ritrovare con unache segue la Meloni e sottoscrive la politica estera disastrosa che fa Meloni.chepuoi presentare agli italiani se voti come Meloni per un’escalation militare?”. Così il leader del M5S Giuseppedurante un incontro alla Stampa Estera.però è scettico sulle posizioni divergenti all’interno dei dem: “Il problema è che il Pd ha dimostrato di essere un partito, lo dico con una battuta. Ci sono dei momenti di sintesi e quando il tuo leader prende una posizione così chiara, ecco qualcheadesso andrebbe operato”L'articolodi: “Hoil no diper