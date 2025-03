Quotidiano.net - Pianeta autismo . Attori in scena per sostenere il ’Comitato 365’

Due serate a teatro perl’attività dell’associazione bolognese, in prima linea per la tutela dei bambini con disturbo dello spettro autistico. Alle 20,45 del 29 marzo al teatro Faes di Milano e il 4 aprile – stessa ora – al Teatro della Fiducia di Bologna, andrà inla commedia “Allora sei tu“ (nella foto un momento dello spettacolo) scritta da Francesca Calderara e Davide Reali. Il ricavato sarà devoluto al. Sul palco, Valentina Laurentia Bellezza, Giorgia Amelia Ferrari e Davide Reali, con la regia di Francesca Calderara. Info e prenotazioni per entrambe le repliche su www.vivaticket.com Posto unico: 11.50 euro "Il nostro obiettivo primario – spiega la presidente diFrancesca Delmonte – è ottenere dagli Enti preposti un sostegno terapeutico specifico per i nostri ragazzi, che li possa accompagnare in tutto l’arco della loro vita.