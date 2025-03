Secoloditalia.it - Pi Greco Day, il mistero dei numeri e il fascino dell’infinito: la bellezza imprevedibile della matematica

È soltanto un numero, eppure ha una giornata tutta per sé. Il 14 marzo, noto come PiDay, è un inno alla, una celebrazione del, un’occasione per interrogarsi su ciò che rende l’essere umano capace di esplorare l’universo armato solo di logica e intuizione. Nato negli Stati Uniti e diffusosi rapidamente in tutto il mondo, il PiDay non è una semplice ricorrenza per nerd appassionati di: è la dimostrazione di come un concetto apparentemente astratto sia in realtà una delle chiavi più potenti per decifrare il mondo.Ma cosa rende ? così speciale? Non il suo irrazionale valoreco (approssimato a 3,14159, ha infinite cifre decimali senza una sequenza periodica), bensì la sua natura elusiva e infinita. Non si tratta di una frazione semplice, non si chiude mai su se stesso, non segue schemi ripetibili: è una costanteche racchiude il segretocirconferenza, il legame indissolubile tra il diametro e la perfezione del cerchio (è definita come il rapporto tra la circonferenza di un cerchio e il suo diametro).