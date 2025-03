.com - Petit pubblica il nuovo singolo Mezzanotte, prodotto da Dardust

inaugura il suo 2025 con, ilda, fuori da oggi su tutte le piattaformeDopo averlo presentato in anteprima durante il pomeridiano di Amici 24,inaugura il suo 2025 con(21co Label per Warner Music Italy), ilda, fuori ora su tutte le piattaforme.è un brano che si fa ascoltare con intensità, che descrive un amore che gira su se stesso, tra incomprensioni e solitudini, sempre in bilico tra il desiderio e la realtà. Il ritornello diventa quasi un mantra, un’interrogazione sul perché certe storie non si riescano mai a concludere davvero.La traccia è prodotta da, celebre per il suo stile unico che mescola suoni elettronici e atmosfere orchestrali, riuscendo a creare vere e proprie esperienze sonore.