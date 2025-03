Ilrestodelcarlino.it - Peschereccio inabissato al porto. Via alle operazioni di recupero della barca affondata sei mesi fa

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

A seidall’inabissamento nel– la sera del 2 settembre – sono partite finalmente ledidelGenius. Saranno completate nei prossimi giorni, poi la demolizione. Il complesso intervento, in via Destra del, ha visto l’impiego di due gru con portata fino a 500 tonnellate l’una, oltre a una squadra di subacquei eunitàCapitaneria che, sia in banchina che in acqua, hanno presidiato l’area tenendo alla larga i curiosi. L’intervento prevede una prima fase di alaggio in banchina del relitto e il suo successivo sezionamento e demolizione. Fin da subito dopo il knock down del Genius, che era fermo da due anni inin attesa di demolizione, la Capitaneria, in collaborazione con vigili del fuoco e volontariProtezione civile, aveva attuato azioni anti inquinamento e di bonifica dell’area, effettuate da una ditta specializzata che ha fornito barriere e panne assorbenti per il carburante disperso, su ordinanza del Comune.