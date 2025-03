Agrigentonotizie.it - Pesca, via libera dalla Regione ai ristori per i pescatori licatesi

Leggi su Agrigentonotizie.it

Pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento dellamediterranea l’avviso del bando in favore delle imprese ittiche del circondario marittimo di Licata e dei loro equipaggi, per ottenere ristoro dai danni materiali o dal mancato reddito subiti in seguito agli eventi meteorologici del.