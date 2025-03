Ilrestodelcarlino.it - Perugia dopo la Champions. Stanca, ma più fiduciosa

Ha con sé la stanchezza ma anche la grande fiducia del successo nell’andata dei quarti di finale diLeague, lache sale a Modena per mettere già un’ipoteca virtuale su una serie che, in caso di vittoria umbra, sarebbe già indirizzata verso l’epilogo più scontato, nei fatti già chiusa. Il tecnico Lorenzetti e i suoi giocatori sanno che non sarà una passeggiata, lo ha dimostrato la gara inaugurale dell’8 marzo. La freccia della Sir Susa Vim, però, è tornata a salire verso l’alto,un momento di pausa. Tolto Roberto Russo, tutti gli effettivi sono a disposizione del coach marchigiano, e più partite mettono nelle gambe più i giocatori, Plotnytskyi e Semeniuk su tutti, aumentano la loro condizione, guidati da un Giannelli scintillante nel match di gara 1. Con Monza,ha gestito il match in maniera simile, andando a imporsi 3-1una lunga battaglia ben spiegata da Yuki Ishikawa appenal’ultimo pallone caduto nella sfida europea di martedì sera: "Ogni set conta, e proprio per questo dobbiamo concentrarci su ogni set e ogni palla, senza pensare al risultato.