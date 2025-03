Casertanews.it - Perseguita l'ex ma è un bluff, fuori dal carcere il rampollo della famiglia pusher Fargnoli

Leggi su Casertanews.it

Divieto di avvicinamento per Alessandro Romeo, già coinvolto nell'inchiesta sulla piazza di spaccio diad Alife. Ildinastia deiè finito sotto processo per atti persecutori nei confronti dell’ex compagna, da cui ha avuto un bimbo.E’ stato tratto in.