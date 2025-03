Ilrestodelcarlino.it - Perseguita l’ex di 15 anni: “Pubblico le tue foto osè”

Ancona, 14 marzo 2025 – Conosce una 15enne sui social, iniziano a vedersi e tra loro nasce una storia d’amore che dura però solo pochi mesi. Lui ha undicipiù di lei, 26 all’epoca dei fatti, e la differenza di età inizia a farsi sentire tra loro tanto che la minorenne decide di lasciarlo per vivere la sua vita da adolescente. Era autunno del 2023. Invece di farsi da parte il ragazzo, un anconetano che oggi ha 28, avrebbe iniziato arla minacciandola anche di diffondereintime di lei, fatte quando stavano insieme. Per un anno avrebbe tartassato la ragazzina di messaggi vocali, telefonate, presentandosi anche davanti alla scuola che la 15enne frequentava, a Recanati, pretendendo di tornare insieme. Lui diceva di amarla, lei non lo voleva più vedere. In una occasione l’avrebbe spinta a terra, strappandole il cellulare di mano, e lesionandole due dita per una prognosi di cinque giorni.