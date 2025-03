Fanpage.it - Perché non è facile incastrare l’assassino di Liliana Resinovich dopo l’autopsia: “Il Dna potrebbe non bastare”

Leggi su Fanpage.it

Per risalire all'assassino di, saranno importanti i campioni piliferi da sottoporre a test del Dna ed eventuali test sul guanto in tessuto trovato sulla scena del crimine. Secondo l'ex ispettore di Polizia, Celeste Bruno, i dati scientifici devono essere inquadrati in una ricostruzione investigativa. "Bisogna cercare tra i segreti di