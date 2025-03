Quifinanza.it - Perché la pulizia dei degrassatori è essenziale per ristoranti e mense?

Ladei locali di ristorazione, o comunque nelle aree dove viene preparato il cibo per essere servito ad una grande platea di commensali, come per esempio le cucine per il catering o le, è di quintimportanza. Non si tratta solo di un obbligo regolato dalla legge, ma anche di una responsabilità consapevole nei confronti dello smaltimento dei prodotti alimentari.In particolare, ladeiper evitare accumuli di grassi e residui che potrebbero causare intasamenti nelle tubature e cattivi odori nell’ambiente.Nessuno ama entrare in un locale dove si sta consumando, o si consumerà un pasto, e avvertire nell’aria un cattivo odore.A cosa serve un degrassatore?È un dispositivo utilizzato per separare e trattenere i grassi, gli oli e i residui solidi presenti nelle acque di scarico delle cucine professionali.