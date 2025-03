Lettera43.it - Perché la piazza di Serra attira soprattutto europeisti anziani

Probabilità di pioggia su Roma: 60 per cento. Temperatura prevista: quasi primaverile, fra i 12 e i 19 gradi. Nell’Amaca di venerdì 14 marzo, vigilia della grande manifestazione pro-Europa da lui lanciata un mese fa, Micheleci confida le sue apprensioni meteorologiche: «Quando si è all’aperto, sole o pioggia, caldo o freddo, fanno la differenza, e non c’è diavoleria tecnologica che riesca a mettere le briglie al cielo». Si intuisce da parte dell’autore una francescana, intima sintonia con frate cielo che nulla intelligenza artificiale può imbrigliare, insieme alla speranza che vada a scaricare l’acquazzone altrove. Ma il meteo per il 15 marzo ha una posizione incerta, tipo il Partito democratico a Strasburgo in occasione del voto sul riarmo.Michele(foto Getty).Bandiere blu e anche dell’Ucraina e della paceQuel che sembra certo, per ora, è il successo mediatico dell’iniziativa, organizzata dai sindaci italiani, sostenuta da partiti e associazioni e impreziosita dalla benedizione di vip della politica, dello spettacolo e della cultura.