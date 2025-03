Gqitalia.it - Perché la dieta proteica è meno efficace di quello che pensi

Ricorderemo lacon proteine come il trend degli anni Venti, quando nuove correnti diero ci illumineranno con nuove certezze sul tema della salute, del dimagrimento e del potenziamento muscolare. Nel mentre, come minimo conviene ripassare i fondamentali, giusto per non affrontare la materia da sprovveduti: di quante proteine abbiamo davvero bisogno? Quali sono le fonti migliori? Cosa si rischia nell'esagerare? E a chi, soprattutto, conviene un surplus? Lo abbiamo chiesto a Rudy Alexander Rossetto, biologo nutrizionista, presidente dell'Ordine dei Biologi della Lombardia e formatore olimpico del Coni.Quante proteine ci servono davveroAnzitutto, le dosi: «Non esiste uno standard valido per tutti,ogni persona ha esigenze diverse.amo a bambini, alle donne in gravidanza, agli sportivi: la loro quotadeve essere inevitabilmente più alta», spiega.