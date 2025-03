Ilrestodelcarlino.it - Perché il Canale di Reno a Bologna è senz’acqua?

, 14 marzo 2025 –diprezioso alleato per ridurre il rischio di alluvione nella città di. E il fatto che, già dalle scorse ore, fosse privo di acqua ne è la conferma. A spiegarlo è ‘Canali di’, la forma di aggregazione che i Consorzi Canali die Savena si sono dati per rispondere alle necessità delladi inizio del terzo millennio. Sicurezza idrogeologica e qualità ambientale sono gli obiettivi da perseguire. "Abbiamo attivato i protocolli di sicurezza concordati con la Protezione Civile che prevedono l'interruzione del flusso d'acqua quando il livello idrometrico supera determinate soglie – spiegano da Canali di-. In caso di forti piogge, quando il livello idrometrico supera la soglia gialla nei grafici Arpae, siamo tenuti a interrompere il flusso d'acqua nei canali seguendo i protocolli concordati con la Protezione Civile”.