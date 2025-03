Lettera43.it - Perché Carlo Conti non condurrà i David di Donatello e chi lo sostituirà

ha rinunciato alla conduzione deidi, fra i principali premi del cinema in Italia che nel 2025 raggiungono la 70esima edizione, per i troppi impegni. La conferma è arrivata dal suo ufficio stampa, con una nota ripresa dal Corriere della Sera. «Nonostante l’invito a suo tempo della Rai (emittente che trasmette la cerimonia di gala, ndr.) e il grande successo della scorsa edizione – ritenendo di non poter preparare la serata con cura e attenzione che la contraddistinguono – aveva informato l’azienda e i Premi che non avrebbe condotto nel 2025». Persarebbe stata l’ottava volta di fila sul palco dei, che ha presentato ininterrottamente dal 2018: l’annuncio è arrivato nel giorno del suo 64esimo compleanno. Il 22 marzo tornerà su Rai 1 con lo show Ne vedremo delle belle.