Iodonna.it - Perché bere acqua fa bene e l’alcol fa male (sempre)?

Leggi su Iodonna.it

è uno dei gesti più semplici e allo stesso tempo più importanti per la salute, ma come specialista in Scienza dell’Alimentazione posso dire che la corretta idratazione è uno degli obiettivi più difficili da raggiungere per i pazientiprofondamente sottovalutata. Vino rosso o vino bianco? Un nuovo studio dimostra qual è davvero il più salutare Xtantaè davvero necessario?Il corpo è composto daper oltre il 60% e ogni funzione vitale, ogni reazione chimica dell’organismo avviene in presenza di