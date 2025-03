It.insideover.com - Per questa Europa non possiamo marciare. Ecco le nostre ragioni

Piacerebbe anche noiper mostrare sostegno all’. Perché ci abbiamo creduto davvero tanto, nel tempo. E ancora ci crediamo. Ma non potremo, sabato 15 marzo, perché la coscienza ce lo impedisce. Una manifestazione per l’, oggi, è una manifestazione per l’di oggi. Quella che c’è, inevitabilmente. Non faremo a Michele Serra, che la politica e i suoi trucchetti li bazzica da decenni, un tempo anche per deriderli con somma intelligenza, il torto di credergli quando dice che si manifesta per l’ma non per il riarmo. Troppo comodo. Ricorda quelli che un tempi dicevano di essere comunisti, ma non comunisti del comunismo reale, quello che c’era, bensì comunisti del comunismo ideale, che non c’era e non c’è stato mai.La coscienza di ognuno è insindacabile ma l’effetto politico di una presa di posizione pubblica no.