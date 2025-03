Pep Guardiola offre a Capello Big Hug mentre le battute del boss di Man City sta controllando i critici

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-14 15:49:00 Giorni caldissimi in redazione!Pepha scherzato sul fatto che i suoidevono “fare attenzione” dopo che il grande Fabioha detto che “Arrogance” deldel Manchesterha “costato diversi campionati”.Il campione europeoha elogiato, ma ha affermato che lo spagnolo “è venuto a dirmi come avrei dovuto fare il mio lavoro” quando era un giocatore sotto l’italiano a Roma e “ha sempre voluto essere il personaggio principale” per le partite più importanti delle sue incarichi nel Bayern Monaco e nella città.“Ascolto tutto ciò che la gente dice su di me, quindi fai attenzione” scherzò aquando gli fu chiesto delle osservazioni, indicando le dita verso i suoi occhi sull’osservazione di mimo.“Ti sto. Non è la prima volta che il signor Fabiolo dice.