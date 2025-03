Pellegrino & Zodyaco | esce il videoclip di Mario un enigma napoletano

Leggi su Ildenaro.it

Con le prime date del tour diormai alle porte, crl’attesa per i live che porteranno sul palco la loro fusione di sonorità jazz-funk e influenze mediterranee. Un’identità musicale che trova piena espressione in “KOINÈ”, il nuovo album. Ad accompagnare l’arrivo dei live, anche l’uscita deldi “”, brano estratto dall’album, disponibile su YouTube da oggi venerdì 14 marzo.Il video, curato dalla regia di Michel Liguori, si sviluppa come un racconto simbolico in cui la ricerca dell’ultima copia rimasta di “KOINÈ” si trasforma in una riflessione sull’identità e sulla memoria. Il protagonista, interpretato da, si muove in una Napoli che appare mutata e distante, inseguendo un vinile che sembra essere il fulcro di unpiù ampio. Ad ostacolare il suo cammino è una figura incappucciata,, custode di un segreto che rimane indefinito, tra richiami metanarrativi e una fotografia vintage che enfatizza il contrasto tra realtà e percezione.