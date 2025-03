Ilnapolista.it - Pedullà: «Il Napoli già lavora al futuro, ciò significa che lavora su indicazioni di Conte»

resta a, oppure va via? È la domanda che in questi giorni si pongono tantissimi appassionati ed addetti ai lavori, dopo l’emergere di alcuni rumors che vorrebbero il tecnico salentino corteggiato da Juve, Milan e Roma. Un tema sul quale Alfredo Pedulla, noto giornalista ed esperto di calciomercato, non concorda colsta, come spiegato in un video pubblicato tramite il proprio account Youtube.«viene accostato ad altre squadre in maniera abbastanza assurda per me. È chiaro che i bilanci verranno fatti a fine stagione, ma non credo dipenda dalla vittoria dello scudetto. Ilgiàal, ciòchesudi», ha affermato.Leggi anche: Ildi? Se il club non investirà su mercato e strutture, potrebbe lasciare dopo un annoIn contrasto dunque con quanto scritto dalsta e quanto sottolineato anche da Sky Sport in un collegamento con Ugolini «Credo che ildidipenderà dalla volontà del club di assecondare Antonio: una progettualità a medio termine, investimenti nelcalcio mercato, un progetto legato al centro sportivo.