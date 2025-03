Biccy.it - Pechino Express, lo sfogo di Virna su Dolcenera: “Mi fido troppo delle persone”

Nel corso della seconda puntata diabbiamo assistito a uno scontro fra i Primi Ballerini e i Complici, ovvero fraToppi e Nicola Del Freo cone Nicolò Maltese.A causare il malumore è stata la cantante, che in più occasioni avrebbe chiesto favori ai due étoile. “Sono fingenerosa e dovrei pensare di più al mio orticello. Quando ci viene chiesto ‘ci fate passare?’, sono la prima a dire di sì, ma poi me ne pento”, ha dichiaratoToppi a fine puntata. Poco prima, infatti,e Nicolò, dopo essere arrivati insieme ai ballerini in un punto prestabilito, hanno chiesto di passare avanti, e loro hanno accettato. In un’altra occasione, la cantante, dopo essersi dimenticata il nome della località, ha chiesto informazioni a, che glielo ha ripetuto.