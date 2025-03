Digital-news.it - Pechino Express 2025: Rivalità, sfide e eliminazioni nella seconda tappa delle Filippine su Sky e NOW

Lo scenario mozzafiatocontinua a far da sfondo a una gara serratissima: quest’anno i viaggiatori disono determinati e competitivi, e corrono verso i traguardi disenza demordere nemmeno un attimo. Ieri,dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia, le nove coppie in gara – tra cui sono ufficialmente scattate le prime, spesso decisamente palesi - hanno percorso in totale 187 chilometri, da San Vicente, sull’Isola di Palawan, passando per laintermedia di San Rafael fino a Sabang, sede del tappeto rosso conclusivo. Al traguardo di puntata i verdetti: la coppia vincitrice è quella composta da Giulio Berruti e Nicolò Maltese, gli Estetici, mentre la prima eliminazione di stagione ha colpito Gianluca Fubelli “Scintilla” e Federica Camba, gli Spettacolari.