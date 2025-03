Dilei.it - Pechino Express 2025, le pagelle della seconda tappa: Medagliati insuperabili (10), Primi Ballerini troppo buoni (7)

Ladi, andata in onda giovedì 13 marzo, ha permesso alle nove coppie di proseguire il loro viaggio attraverso i luoghi più belli e caratteristici delle Filippine: i concorrenti, tra sfide in acqua e qualche lezione di lingua, hanno percorso un tragitto che li ha portati fino all’amato tappeto rosso non senza qualche polemica e battuta d’arresto.Unapuntata che, insieme a CostantinoGherardesca e Fru, ha dato modo agli spettatori di entrare ancora di più nelle dinamiche del gioco, scomparendo nuove sfaccettature dei concorrenti che farebbero qualunque cosa per evitare l’eliminazionebusta nera. Ecco le nostreancora un passo avanti, (10)Non c’è gara, almeno per il momento. La coppia deiformata da Jury Chechi e Antonio Rossi continua la sua avventura dimostrando la loro complicità e la voglia di mettersi in gioco in modo molto corretto.