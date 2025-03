361magazine.com - Pechino Express 2025: emozioni e colpi di scena nella seconda tappa nelle Filippine

Come è andata la puntataLo straordinario paesaggio dellecontinua a fare da cornice a una delle edizioni più combattute di. I concorrenti di quest’anno non si risparmiano e, tra alleanze e rivalità sempre più evidenti, si sfidano senza tregua per conquistare il traguardo di ogni.Nel secondo appuntamento dello show Sky Original, prodotto da Banijay Italia, le nove coppie in gara hanno affrontato un percorso di 187 chilometri. Dalla partenza a San Vicente, sull’isola di Palawan, hanno attraversato laintermedia di San Rafael fino a Sabang, dove li attendeva il tappeto rosso finale. A trionfare sono stati Giulio Berruti e Nicolò Maltese, alias gli Estetici, mentre la prima eliminazione hato gli Spettacolari, ovvero Gianluca Fubelli “Scintilla” e Federica Camba.